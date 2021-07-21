В ТЦ Екатеринбурга поставят электронные табло с очередью на вакцинацию

Вакцинация в торговых центрах продолжается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В торговых центрах Екатеринбурга и Свердловской области в самое ближайшее время в пунктах вакцинации от коронавируса установят электронные табло, где будут демонстрироваться номера очереди. Это сделают для того, чтобы в очереди не было путаницы. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

В июле 2021 года жители Свердловской области активно идут на вакцинацию именно в торговые центры, где не нужно записываться заранее.

- Эта мера позволит людям не стоять на месте по несколько часов, а записаться на определенное время и уйти заниматься своими делами, а потом вернуться в то время, которое установлено, – рассказала Павел Креков на брифинге оперативного штаба региона.

Кроме этого, Павел Креков подчеркнул, что в настоящее время власти Свердловской области не планируют вводить обязательную вакцинацию.

По словам заместителя губернатора региона, Свердловская область вышла на плато, однако говорить о стабилизации обстановки и, тем более, расслабляться, не стоит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свердловская область вышла на плато третьей волны по COVID-19. Об этом сообщил заместитель губернатора Павел Креков (подробнее)

Будет ли обязательная вакцинация в Свердловской области: отвечает заместитель губернатора. Власти уже разработали систему QR-кодов, но пока она не требуется (подробнее)

Свердловские власти проработали введение QR-кодов. Кроме этого решается вопрос о допуске в вузы только вакцинированных студентов (подробнее)