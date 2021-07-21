На Среднем Урале непривитых студентов хотят отправить дистант

В скором времени в торговых центрах появятся электронные табло у пунктов вакцинации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Свердловской области непривитых студентов хотят отправить дистант. Об этом во время брифинга заявил заместитель губернатора Павел Креков.

- Студенты должны сделать прививку во время летних каникул, чтобы их заселили в общежитие, - пояснил Креков. – Также рассматривается вариант перевода невакцинированных студентов на обучение в режиме онлайн.

По словам чиновника, Свердловская область уже вышла на плато. Кроме этого пока не планируется вводить обязательную вакцинацию.

- Вчера у меня было совещание с руководителями торговых центров. В большинстве из них привито уже более 40-45% работников, тогда как месяц назад их было не больше 5-10%. Учитывая сегодняшнюю ситуацию у нас нет основания для введения обязательной вакцинации, - добавил Павел Креков.