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Здоровье21 июля 2021 9:59

На Среднем Урале непривитых студентов хотят отправить дистант

А в общежития будут заселять только вакцинированных учащихся
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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В скором времени в торговых центрах появятся электронные табло у пунктов вакцинации.

В скором времени в торговых центрах появятся электронные табло у пунктов вакцинации.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Свердловской области непривитых студентов хотят отправить дистант. Об этом во время брифинга заявил заместитель губернатора Павел Креков.

- Студенты должны сделать прививку во время летних каникул, чтобы их заселили в общежитие, - пояснил Креков. – Также рассматривается вариант перевода невакцинированных студентов на обучение в режиме онлайн.

По словам чиновника, Свердловская область уже вышла на плато. Кроме этого пока не планируется вводить обязательную вакцинацию.

- Вчера у меня было совещание с руководителями торговых центров. В большинстве из них привито уже более 40-45% работников, тогда как месяц назад их было не больше 5-10%. Учитывая сегодняшнюю ситуацию у нас нет основания для введения обязательной вакцинации, - добавил Павел Креков.