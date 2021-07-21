В Нижнем Тагиле спасатели сняли застрявшее на пальце ребенка кольцо

Кольцо крепко держалось на пальце, который к тому же распух Фото: instagram.com/tagilskyspasatel

В Нижнем Тагиле родители вызвали спасателей после того как сами не смогли снять металлическое кольцо с пальца малыша. Об этом рассказали спасатели Центра защиты населения на своей странице в Instagram.

- Мальчик решил проверить свойства металлического кольца и надел его на палец руки. Спасатели Центра защиты населения и территории города Нижний Тагил помогли юному исследователю, - написали спасатели.

Малыш уже начал жаловаться на боль. Кольцо крепко держалось на пальце, который к тому же распух, но спасатели смогли его аккуратно срезать и избавить малыша от боли, а родителей от переживаний.

Фото: instagram.com/tagilskyspasatel

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