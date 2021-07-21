Коммунальные службы Свердловской области перед ливнями перевели в режим повышенной готовности

Синоптики прогнозируют сильные ливни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Энергокомпании и предприятия коммунального хозяйства Свердловской области перевели на усиленный режим работы из-за штормового предупреждения и угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения во время непогоды.

- Руководителям предприятий электроэнергетики и ЖКХ поручено обеспечить готовность ремонтных бригад и спецтехники к выполнению аварийно-восстановительных работ, - рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. - Главам муниципалитетов также поручено организовать непрерывный мониторинг работы систем жизнеобеспечения территорий.

Напомним, штормовое предупреждение будет действовать с сегодняшнего дня и до конца недели. Синоптики обещают в регионе сильные дожди и грозы, которые будут сопровождаться усилением ветра до 17 метров в секунду.

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