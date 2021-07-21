В Екатеринбурге ребенок на самокате столкнулся с машиной, переезжая дорогу на красный

Ребенок врезался в левую переднюю часть автомобиля и упал на проезжую часть Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге накануне вечером, 20 июля, семилетний мальчик столкнулся с машиной, переезжая дорогу на красный. ДТП произошло возле дома на улице Уральских Рабочих , 54.

- Водитель автомобиля Hyundai Getz, двигаясь по 40-летия Октября со стороны Кировградской в сторону Победы, на регулируемом перекрестке улиц 40-летия Октября и Уральских Рабочих допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть на самокате слева направо по ходу движения транспортного средства, - рассказали в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

С перелом ребер, сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой мальчика доставили в больницу. По словам мамы, она отпустила ребенка гулять во двор, но он уехал оттуда, не предупредив родителей.

По данным ГИБДД, за рулем Hyundai Getz находилась 60-летняя женщина, имеющая стаж вождения 10 лет. Автоинспекторам она рассказала, что ребенок на самокате проехал за велосипедистом по пешеходному переходу. Мужчина успел проехать, а мальчик нет. Он врезался в левую переднюю часть автомобиля и упал на проезжую часть.

- Госавтоинспекция города Екатеринбурга призывает родителей контролировать своих детей, регулярно проводить беседы по правилам безопасного поведения на дорогах, - обратились к родителям в ГИБДД.

После ДТП полицейские планируют проверить школу, где учится мальчик, чтобы выяснить обучают ли в ней детей навыкам безопасного поведения на дороге. Также информация о происшествии будет направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.

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