В Екатеринбурге грабитель-неудачник получил 11 лет колонии за нападения на банки

Розыском осужденного гражданина займутся стражи порядка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор Роману Галиаскарову, который совершал нападения на офисы банков.

Первое преступление было совершено еще в августе 2019 года. Тогда мужчина взял предмет, похожий на гранату и зашел в офис банка на улице Смазчиков. Он, угрожая сотрудникам банка, потребовал отдать ему деньги. Но старшему менеджеру банка удалось убежать. Преступник не смог самостоятельно открыть кассу и скрылся. В кассе находилось более 2,3 миллиона рублей.

В сентябре 2019 Галиаскаров вновь совершил нападение на офис банка, но уже на улице Учителей. Он снова воспользовался предметом, который похож на гранату, при этом взял предмет, похожий на пистолет. Довести преступление до конца ему вновь не удалось. Старший кассир нажала тревожную кнопку, и мужчине пришлось скрыться. В кассе на тот момент было 5,6 миллиона рублей.

Галиаскарову назначили наказание в виде лишения свободы на 11 лет в колонии строгого режима. Также в пользу каждой потерпевшей стороны суд постановил взыскать в качестве компенсации морального вреда по 120 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

На приговор осужденный не явился и был объявлен в розыск. Теперь его розыском займутся опытные сыщики Урала.