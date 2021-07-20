МЧС проверило уральские школы и нашло множество нарушений

Школы нужно прибрать до начала нового учебного года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области сотрудники МЧС устроили массовую проверку школ и других учебных учреждений, которые нужно привести в порядок до начала учебного года.

На повестке дня – пожарная безопасность, поэтому школы проверяют на исправность пожарной сигнализации, наличие огнетушителей, также спасатели оценивают знания персонала.

Сотрудники МЧС проверили более 1000 учебных заведений, среди них 295 школ, 670 детских садов и 22 профессиональные организации. Самые частые нарушения - захламлены коридоры, заперты двери на пути эвакуации, а также неисправность или отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Кроме этого, помещения не обеспечены нужным количеством первичных средств пожаротушения или имеется отсутствие противопожарного водоснабжения. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Все нарушения, которые обнаружены в ходе проверок, необходимо устранить до начала учебного года – добавили в ведомстве.