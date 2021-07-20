В Историческом сквере появятся бюсты Петра I и Екатерины I

Постаменты разместят в Историческом сквере Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге к 2023 году в Историческом сквере планируют установить бюсты Петру I и Екатерине - I, уничтоженные большевиками в 1917 году. Об этом сказано в постановлении администрации города, где приведен список объектов, которые планируется отремонтировать к празднованию 300-летия города.

Также мэрия планирует восстановить столбы бывшей Московской заставы в начале улицы Ленина. Столбы находились на пересечении улиц Московской и Главного проспекта, где располагался въезд со стороны Московского тракта. Их снесли к 1930-м годам, когда границы города разрослись.

В документе обозначена стоимость работ по восстановлению памятников - 9,6 миллиона рублей. Также планируется, что это будет именно «воссоздание наиболее значимых в историческом аспекте городских памятных знаков и обелисков XIX века», а не авторские работы.