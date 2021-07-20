В Свердловской области сокращается аудитория «кухонного» радио

Тысячи уральцев продолжают пользоваться радиоточками Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Свердловской области сократилось за год количество абонентов проводного радио - с 25 тысяч до 19 тысяч. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Однако для значительной части старшего поколения свердловчан «кухонное» радио остается привычным и доступным источником получения информации. Сейчас стоимость радиоточки составляет 240 рублей в месяц.

- Мне уже 101 год, свою жизнь я не представляю без так называемого «кухонного радио». Сын подарил мне современный радиоприемник, настроил несколько радиостанций, но и от радиоточки я отказываться не хочу, своевременно оплачиваю ее стоимость, – рассказала свердловчанка Уполномоченному по правам человека.

Она также обеспокоилась, что в начале июля радио на несколько дней вдруг замолчало. Оказалось, что проблема произошла из-за обрыва линии, который устранили.

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