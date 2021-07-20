В Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка

Розыском школьницы занимается полиция Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пропала 14-летняя Кристина Матвеева. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

Местонахождение девочки неизвестно с 13 июля. Последний раз ее видели в Кировском районе города Екатеринбурга. Приметы девочки: рост - 168 см, среднее телосложение, серо-голубые глаза, русые волосы, стрижка каре.

Фото6 предоставлено поисковым отрядом "Прорыв"

Кристина была одета в джинсы, длинной по щиколотку цвет хаки, белые кроссовки, один синий, другой зеленый, короткую голубую джинсовую куртку с рисунком «Харли Квин» на спине. С собой у нее была черная сумка с серебряной надписью.

Поисками школьницы занимается полиция Екатеринбурга. Информацию можно передать в дежурную часть по телефону 356-42-02, или же в отряд «Прорыв» 8 900 044 02 20.

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