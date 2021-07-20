Свердловский губернатор отдаст часть правительственных машин больницам

Губернатор Е:вгений Куйвашев решил помочь больницам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев передаст часть элитных иномарок из автопарка регионального правительства больницам, которые еле справляются с потоком больных в период третьей волны коронавируса.

- Мэрия Екатеринбурга отдала 24 своих машин врачам, чтобы они ездили на ковидные вызовы. Я решил поддержать инициативу и отдать часть машин правительства Свердловской области больницам, - написал глава региона в своем Instagram.

По словам Евгения Куйвашева, пока ситуация с пандемией не улучшается, ресурсов больниц не хватает, и участковые без транспорта физически не успевают обработать все вызовы.

Также губернатор Свердловской области обратился к главам уральских городов с призывом передать служебный транспорт больницам.

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