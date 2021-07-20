В Екатеринбурге финские уличные художники разрисовали стены домов

Анетта Лукьянова нарисовала стене офисного здания изображение девушки с телефоном. Фото: пресс-служба фестиваля «Стенограффия»

В Екатеринбурге в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия» художники из Финляндии создали два мурала. Первый арт-объект появился на стене офисного здания на улице Шейнкмана, 57, а второй – на здании по адресу Банковский переулок, 10.

Художница Анетта Лукьянова разместила стене офиса «Мотив» изображение девушки с телефоном, когда та делала селфи.

Танели Стенберг в самом центре города изобразил лису. Фото: пресс-служба фестиваля «Стенограффия»

- Это совмещает моментальные и текущие образы, в каком-то плане совмещает бессмысленное и значительное – поделилась Анетта.

Танели Стенберг в самом центре города изобразил лису, окутанную листьями и ягодами. Этим рисунком художник хотел донести, как важно уметь рассчитывать свои силы, достигать реальных целей и замечать то, что нас окружает. Об этом рассказали в пресс-службе фестиваля.

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