В Свердловской области на три дня объявили штормовое предупреждение

Непогода накроет Свердловскую область как минимум на три дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Свердловскую область надвигается непогода. Спасатели объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков она продержится в регионе три дня - с 21 по 23 июля. Согласно прогнозам, Свердловскую область накроют дожди с грозами и сильным ветром до 17 метров в секунду.

- Находясь дома при грозе закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите электробытовые приборы, - напомнили в МЧС по Свердловской области.

Если гроза застала вас на улице, не прячьтесь под деревьями. Автомобилистам желательно во время грозы прекратить движение и найти укрытие в помещении, если такая возможность есть.

Также спасатели рекомендуют в ближайшие дни отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов.