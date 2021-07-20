ЕВРАЗ развивает парусный спорт в Нижнем Тагиле

Фото: предоставлено ЕВРАЗ

ЕВРАЗ в 2021 году направил 700 тысяч рублей на развитие парусного спорта в Нижнем Тагиле. При поддержке компании приобретены восемь комплектов парусов для детских яхт, материалы для ремонта и оборудования судов. В городе пройдет несколько парусных регат.

Фото: предоставлено ЕВРАЗ

В канун Дня металлурга в Нижнем Тагиле впервые прошла парусная регата на Кубок ЕВРАЗа. В соревнованиях приняли участие 44 спортсмена из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Снежинска, Озерска. Регата проходила в трех гоночных классах: «Оптимист» (юноши и девушки до 14 лет), «Луч-мини» (юноши и девушки до 18 лет) и «Микро» (мужчины и женщины, «ветераны спорта»).

Фото: предоставлено ЕВРАЗ

- Здоровый образ жизни – одна из основных ценностей компании. Я очень рад, что среди участников регаты есть сотрудники наших предприятий, ведь металлурги и горняки ЕВРАЗа вносят большой вклад в развитие экономики своих городов и всей страны, а результаты их труда позволяют делать жизнь тагильчан и качканарцев лучше и комфортнее. Желаю молодым ребятам безопасной дистанции, успехов, «болеть» парусами и отправиться в дальние плавания под парусами. Мне, например, посчастливилось пройти Гибралтарский пролив под парусами парусного судна «Крузенштерн», - отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Все участники соревнований провели на акватории Тагильского пруда около 5 часов. В зависимости от класса они должны были пройти 10 гоночных кругов. Дистанция каждого круга составляет примерно 2,5 км. Участникам необходимо было правильно планировать гонку, лавировать против ветра, управлять парусом, правильно огибать знаки. В среднем яхты двигались со скоростью 5 морских узлов - примерно 10 км в час.

Фото: предоставлено ЕВРАЗ

В итоге первое место среди детей до 14 лет в классе «Оптимист» занял ученик Политехнической гимназии Нижнего Тагила Никита Желобов. В классе «Луч-мини» победил Максим Кравецкий из Екатеринбурга. В классе «Микро» в первом дивизионе победила команда из Снежинска: Кирилл Базуев и Екатерина Баранова. Во втором дивизионе лидировала команда Сергея и Максима Лошкаревых. Сергей – сотрудник ЕВРАЗ НТМК. Во втором дивизионе все призовые места завоевали тагильчане.

В августе в Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗа пройдет Кубок по парусному спорту, посвященный Дню города. Организатором соревнований выступает спортивно-оздоровительное учреждение «Спартак».

ЕВРАЗ не впервые оказывает поддержку парусному спорту. В 2019 году компания направила 600 тысяч рублей на ремонт яхт, пирса и пошив парусов, организацию соревнований в рамках конкурса «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!»

Фото: предоставлено ЕВРАЗ

Секция парусного спорта появилась в Нижнем Тагиле в 1958 году. Основателями и тренерами парусного спорта были сотрудники Нижнетагильского меткомбината.