На съезде ЕКАД в сторону Рудного временно ограничат движение

Участок дороги перекроют из-за строительства трассы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На съезде ЕКАД в направлении жилого района Рудный вблизи железнодорожного путепровода на 21 километре перегона Шарташ-Челябинск временно ограничат движение для автомобилистов. Участок дороги закроют 2 августа.

- Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей - обратить особое внимание на новые установленные знаки и указатели, а также заранее спланировать маршрут передвижения, - обратились к автомобилистам в администрации Екатеринбурга.

Участок дороги перекроют из-за строительства трассы вокруг Екатеринбурга на участке Пермь-Екатеринбург- «Подъезд к Екатеринбургу от автодороги «Урал».