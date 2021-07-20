В Свердловской области количество пострадавших от укусов клещей выросло на 9%

Клещи кусают свердловчан в этом году чаще. чем обычно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области количество пострадавших от клещей выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Паукообразные покусали уже 33 279 свердловчан, из них 6 227 дети.

- Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 67 муниципальных образованиях в Свердловской области. Превышение в 1,5 раза и более зарегистрировано в 10 из них, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.

С клещевым энцефалитом в больницы региона госпитализирован 181 человек, с боррелиозом - 501. В Роспотребнадзоре по Свердловской области напоминают, что самой надежной защитой от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация.