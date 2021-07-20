От полученных в ДТП травм ребенок скончался в больнице на следующий день Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Каменске-Уральском вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погиб двухлетний малыш. Авария произошла 11 апреля 2021 года. 32-летний Николай Артемьев за рулем Ford Mondeo влетел в Ford Orion, в котором ехала женщина с двумя детьми и сестрой. Во время столкновения один из малышей вылетел из окна машины.

- В нарушение требований пункта 9.10 и пункта 10.1 ПДД РФ, Артемьев двигался по проезжей части улицы Алюминиевая в Каменске-Уральском со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением, не учел интенсивность движения и не выдержал безопасную дистанцию до движущегося перед ним автомобиля Ford Orion, допустив столкновение с ним, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

В аварии пострадала водитель Ford Orion и ее двухлетний сын, который от полученных травм скончался в больнице на следующий день. Второй ребенок и сестра женщины не пострадали.

В прокуратуре отметили, что уголовное дело в отношении Артемьева с согласия мамы погибшего ребенка рассматривали в особом порядке, то есть без исследования доказательств. После признания своей вины об этом попросил сам обвиняемый.

Красногорский районный суд Каменска-Уральского признал Николая Артемьева виновным по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и отправил его на 2 года 1 месяц в колонию-поселение. Кроме того, на 2 года 11 месяцев мужчину лишили водительских прав.