В Екатеринбурге цыганки украли у дедушки вставную челюсть с золотыми коронками за 85 тысяч рублей

Пенсионеры пускали злоумышленниц в квартиры, а те забирали у них найденные ценности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге четыре приезжие цыганки украли у дедушки вставную челюсть с золотыми коронками стоимостью больше 85 тысяч рублей и ювелирные украшения. Инцидент произошел еще в апреле. Ценные вещи женщины взяли у 82-летнего пенсионера, проникнув в квартиру под предлогом внесения дедушки в список тех, кому положен подарок на 9 мая.

- Пока две цыганки на кухне отвлекали пожилого человека разговорами на отвлеченные темы, две других незаконно проникли в квартиру через незапертую входную дверь, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Это не единственный раз, когда злоумышленницы обманывали пожилых людей. В другом случае они пытались обокрасть 84-летнюю бабушку. Но не найдя ценностей они ретировались из квартиры женщины, заметив камеры видеонаблюдения. После этого злоумышленниц задержали. Сейчас прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении цыганок.

Четыре женщины обвиняются в краже и покушении на кражу группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в квартиру. Каждой из них грозит до шести лет лишения свободы. Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд Екатеринбурга.