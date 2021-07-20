Екатеринбуржец после требования оплатить проезд в автобусе устроил дебош

Очевидцы вызвали полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Уралмаше накануне вечером, 19 июля, пьяный мужчина устроил в 09 автобусе дебош. По словам очевидцев, екатеринбуржец не хотел платить за проезд и распивал пиво, а когда кондуктор сделала ему замечание, начал буянить.

- Перед поворотом на ул. Победы на остановке кондуктор начала его выгонять из автобуса. На улице он начал громко орать и, в конце концов, кинул бутылку пива в стекло автобуса. Бутылка пролетела в 10 сантиметрах от головы ребенка, - рассказала подписчица группы ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».

Осколки от бутылки полетели на пассажиров. После этого мужчина сбежал. Сейчас его разыскивает полиция.

- Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции номер 15. Полицейские устанавливают обстоятельства и лицо, причастное к происшествию. Проводится проверка, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.

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