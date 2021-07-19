В Екатеринбурге отремонтируют два десятка объектов культурного наследия

В список попал и Дом контор на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга распорядились отремонтировать около двух десятков объектов культурного наследия. Реставрацию планируют произвести в ближайшие годы с 2021 по 2025.

В список вошли Дом купца Осокина на пересечении улиц Энгельса и Розы Люксембург, усадьбу Блохиной на улице Розы Люксембург, Фабрика-кухня УЗТМ на Уралмаше, Дом контор на пересечении улиц Малышева и 8 Марта и другие объекты.

- Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился внести изменения в Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории уральской столицы, подлежащих ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования, - сообщили в пресс-службе администрации города.