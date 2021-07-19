Эколог оценил идею свердловского губернатора о замене тополей: это касается качества жизни людей

Зеленые насаждения в городах Урала нуждаются в обновлении Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 19 июля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым прогулялся по городскому парку имени 50-летия ВЛКСМ и Дендропарку.

Евгений Куйвашев сразу после этого дал поручение привести парки в городах Среднего Урала в порядок, а также поставил на повестку дня вопрос о замене тополей, который устарели. Сделать это нужно в ближайшие 10-15 лет.

Эколог Игорь Рузаков положительно отнесся к поручению глав региона, отметив, что оно очень своевременно.

- Губернатор здесь движется в русле поручений президента, которые касаются качества жизни людей. А, скажем, проблемы аллергиков для нашего старопромышленного региона весьма актуальны. По тому, как работу провести — начиная от оптимизации работы «Водоканала» до выбора зеленых насаждений — экспертным сообществом был подготовлен целый пакет наработок, причем детальных, - говорит Игорь Рузаков.

По слова эксперта, специалисты мэрии Екатеринбурга больше года прорабатывали эту проблему, которую нужно решать в комплексе.

- Необходимо экспертное сопровождение и, что очень важно, качественное кадровое обеспечение. Надеюсь, эта работа будет продолжена, и здесь и я, и другие эксперты главу региона готовы поддержать, — заключил эколог.

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