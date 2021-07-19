В Екатеринбурге ищут родственников 83-летней бабушки

Волонтеры ищут родственников бабушки. Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «Прорыв» просят помочь найти родственников 83-летней Нины Ивановны Сычевой. Пожилую женщину нашли 19 июля на Эльмаше.

Приметы женщины: рост: 160 см, худощавое телосложение, волосы русые (седые), глаза зеленые. Была одета в резиновые калоши бордового цвета с начесом, штаны синего цвета с начесом, ветровку с капюшоном голубого цвета.

Если вы знаете Нину Ивановну Сычеву или ее родственников, свяжитесь с руководителем отряда «Прорыв» Наталией по телефону 8 9000 440 220 или по Единому номеру канала экстренной помощи 112.