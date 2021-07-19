Под Екатеринбургом водитель Audi не справился с управлением и вылетел с трассы

Автомобиль вылетел с трассы и перевернулся. Фото: Управление ГИБДД по Свердловской области

Недалеко от Екатеринбурга на Полевском тракте 19 июля около 15:30 произошло ДТП. Тридцатилетний водитель Audi A8 не справился с управлением и вылетел с трассы.

- Водитель не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием – подтвердили информацию в ГИБДД Екатеринбурга.

В ДТП пострадал 61-летний пассажир. Он получил сотрясение головного мозга, закрытый перелом кости носа, закрытый перелом плечевой кости.