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Происшествия19 июля 2021 17:10

Под Екатеринбургом водитель Audi не справился с управлением и вылетел с трассы

Пострадал пассажир, находившийся в автомобиле
Алена ЗАХАРОВА
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Автомобиль вылетел с трассы и перевернулся. Фото: Управление ГИБДД по Свердловской области

Автомобиль вылетел с трассы и перевернулся. Фото: Управление ГИБДД по Свердловской области

Недалеко от Екатеринбурга на Полевском тракте 19 июля около 15:30 произошло ДТП. Тридцатилетний водитель Audi A8 не справился с управлением и вылетел с трассы.

- Водитель не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием – подтвердили информацию в ГИБДД Екатеринбурга.

В ДТП пострадал 61-летний пассажир. Он получил сотрясение головного мозга, закрытый перелом кости носа, закрытый перелом плечевой кости.