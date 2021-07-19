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Происшествия19 июля 2021 16:29

В Свердловской области на карьере погиб рабочий

Мужчину ударило штангой буровой установки
Алена ЗАХАРОВА
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Мужчину убило буровой установкой. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Мужчину убило буровой установкой. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

В Свердловской области, недалеко от Ивделя погиб помощник машиниста буровой установки от удара штангой. Трагедия произошла на территории Саумского карьера 18 июля.

— Из-за нарушений требований охраны труда при производстве буровых работ погиб рабочий 1988 года рождения. В результате удара штангой от буровой установки пострадавшему была причинена смертельная травма головы, — сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Сейчас прокуратура выясняет обстоятельства инцидента. Следователи уже возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека по неосторожности. Виновному в гибели рабочего грозит до четырех лет лишения свободы.