В Свердловской области на карьере погиб рабочий

Мужчину убило буровой установкой. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

В Свердловской области, недалеко от Ивделя погиб помощник машиниста буровой установки от удара штангой. Трагедия произошла на территории Саумского карьера 18 июля.

— Из-за нарушений требований охраны труда при производстве буровых работ погиб рабочий 1988 года рождения. В результате удара штангой от буровой установки пострадавшему была причинена смертельная травма головы, — сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Сейчас прокуратура выясняет обстоятельства инцидента. Следователи уже возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека по неосторожности. Виновному в гибели рабочего грозит до четырех лет лишения свободы.