Сергей Кочергин пропал еще 12 июля. Фото: "Лиза Алерт", Алексей Булатов "КП"

Следователи склоняется к тому, что причиной смерти 47-летнего екатеринбургского бизнесмена Сергея Кочергина, которого нашли в лесу на Шарташе, стал суицид. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказал источник в правоохранительных органах.

Версия о самоубийстве возникла сразу после обнаружения тела.

- Была проанализирована финансовая отчетность предприятия. После этого выяснилось, что у погибшего имелись большие долги, - рассказал наш собеседник.

Напомним, Сергей Кочергин пропал еще 12 июля. В тот день он отправился на работу на велосипеде, а затем решил совершить прогулку вокруг Шарташа. Вечером 14 июля бизнесмена нашли мертвым в лесу.

В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что по предварительным данным смерть мужчины не носила криминальный характер.

Официальный представитель свердловского полицейского главка Валерий Горелых рассказал, что тело 47-летнего мужчины около восьми вечера обнаружил проезжавший мимо велосипедист. Труп был найден вблизи гранитного карьера в районе озера Шарташ.