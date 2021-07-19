В Екатеринбурге «перенесли» граффити с памятника конструктивизма на офис управляющей компании

Такая надпись появилась на дверях управляющей компании. Фото: Hot Singles In Your Area

В Екатеринбурге команда уличных художников устроила акцию в защиту памятника архитектуры, который расположен по адресу Ленина, 52/1. Художники Hot Singles in Your Area символически вырезали часть граффити со стены дома эпохи конструктивизма.

А отсюда она почти пропала. Фото: Hot Singles In Your Area

На прежнем арт-объекте, который был нарисован на здании, художники изобразили клетку, которая имитирует слой прозрачности из программы Photoshop, «вырезав» композицию с поверхности здания и «перенесли» рисунок на двери управляющей компании - УК «ЖКХ Октябрьского района» на Сони Морозовой, 190.

Цель этой акции — привлечь внимание к проблеме того, что множество памятников архитектуры в городе находится в плохом состоянии.

А вот как выглядела стена дома - памятника конструктивизму изначально. Фото: Hot Singles In Your Area

- Нужно про это говорить, чтобы лишний раз люди услышали и усвоили, что это общая ценность. Особенно конструктивизм, который делает наш город уникальным, показывает архитектурное мышление и культуру, которая была до нас. То, как сегодня всё это выглядит — это даже не смешно – сообщили художники Hot Singles in Your Area.

По их словам, тон акции хоть и ироничный, но в посыле нет ничего смешного. Они надеются, что акция поможет осознать проблему содержания памятников архитектуры Екатеринбурга.