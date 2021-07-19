Пока в СКР воздерживаются от комментариев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уральском институте кардиологии скончался пациент. Инцидент произошел вечером 31 мая. В медицинском учреждении подтверждают факт трагедии. По словам заведующего главного врача Марины Фрейдлин, мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

- О чем здесь вообще разговаривать?! Я бы всем журналистам посоветовала дождаться суда. Мужчина употреблял наркотики, был в тяжелом состоянии. Мы стали единственными, кто согласился лечить его. Он пробыл у нас 3-4 часа, а потом умер, - пояснила заместитель главного врача по медицинской части.

По данным источника «КП», следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Но пока в ведомстве воздерживаются от комментариев.