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Происшествия19 июля 2021 14:33

В Уральском институте кардиологии прокомментировали смерть пациента

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Пока в СКР воздерживаются от комментариев.

Пока в СКР воздерживаются от комментариев.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уральском институте кардиологии скончался пациент. Инцидент произошел вечером 31 мая. В медицинском учреждении подтверждают факт трагедии. По словам заведующего главного врача Марины Фрейдлин, мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

- О чем здесь вообще разговаривать?! Я бы всем журналистам посоветовала дождаться суда. Мужчина употреблял наркотики, был в тяжелом состоянии. Мы стали единственными, кто согласился лечить его. Он пробыл у нас 3-4 часа, а потом умер, - пояснила заместитель главного врача по медицинской части.

По данным источника «КП», следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Но пока в ведомстве воздерживаются от комментариев.