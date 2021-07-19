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Общество19 июля 2021 13:56

В Екатеринбурге ночью стартует третий этап опрессовок

Испытания трубопроводов будут проводиться с 23:00 до 06:00
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Отключать горячую воду во время опрессовок не будут

Отключать горячую воду во время опрессовок не будут

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге теплосетевая компания предупредила горожан о старте третьего этапа опрессовок. Испытания трубопроводов будут проводиться в ночное время с 23:00 до 06:00.

- В ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону специалисты ЕТК с 19 по 23 июля проводят третий этап централизованных гидравлических испытаний, - напомнили в ЕТК.

Также в компании отметили, что отключать горячую воду во время опрессовок не будут, а если вы заметили ее отсутствие, то с вопросами необходимо обращаться к представителям компаний ЖКХ, в которым относится дом.