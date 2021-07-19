Экономист Михаил Делягин назвал причину роста цен на продукты

Цены на основные продукты продолжают расти Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цены продолжат расти, а реальные доходы граждан падать, пока в российской экономике будут занимать монополии. Об этом NEWS.ru рассказал экономист Михаил Делягин.

Эксперт призвал не верить статистике, по которой почти половина россиян положительно оценивают свое благосостояние. Этот показатель в последние годы падал.

По словам Делягина, в ключевых отраслях экономики царит монопольный произвол, когда несколько сверхбогатых компаний диктуют условиях всем остальным участникам рынка, устанавливая свои цены.

Экономист убежден, что в ближайшее время ситуация не изменится, в том числе и на продовольственном рынке.