Экономист Михаил Делягин назвал причину роста цен на продукты

Цены на основные продукты продолжают расти
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Цены продолжат расти, а реальные доходы граждан падать, пока в российской экономике будут занимать монополии. Об этом NEWS.ru рассказал экономист Михаил Делягин.
Эксперт призвал не верить статистике, по которой почти половина россиян положительно оценивают свое благосостояние. Этот показатель в последние годы падал.
По словам Делягина, в ключевых отраслях экономики царит монопольный произвол, когда несколько сверхбогатых компаний диктуют условиях всем остальным участникам рынка, устанавливая свои цены.
Экономист убежден, что в ближайшее время ситуация не изменится, в том числе и на продовольственном рынке.