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Экономика19 июля 2021 13:53

Экономист Михаил Делягин назвал причину роста цен на продукты

Российской экономике нужны изменения
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Цены на основные продукты продолжают расти

Цены на основные продукты продолжают расти

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цены продолжат расти, а реальные доходы граждан падать, пока в российской экономике будут занимать монополии. Об этом NEWS.ru рассказал экономист Михаил Делягин.

Эксперт призвал не верить статистике, по которой почти половина россиян положительно оценивают свое благосостояние. Этот показатель в последние годы падал.

По словам Делягина, в ключевых отраслях экономики царит монопольный произвол, когда несколько сверхбогатых компаний диктуют условиях всем остальным участникам рынка, устанавливая свои цены.

Экономист убежден, что в ближайшее время ситуация не изменится, в том числе и на продовольственном рынке.