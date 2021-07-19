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Общество19 июля 2021 13:30

В Екатеринбурге мусульман призвали встретить Курбан-байрам в кругу семьи

Отдельно обратились к тем, кто имеет проблемы со здоровьем и постоянно общается с пожилыми родственниками
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Религиозные деятели еще раз призвали мусульман сделать осознанный выбор и защитить себя и своих родных

Религиозные деятели еще раз призвали мусульман сделать осознанный выбор и защитить себя и своих родных

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге лидеры мусульманских общин призвали всех мусульман встретить Курбан-байрам, который отмечается 20 июля, дома. Отдельно с просьбой отметить праздник попросили тех, кто имеет проблемы со здоровьем, постоянно общается с пожилыми родственниками или сам находится в преклонном возрасте.

- В своем обращении к умме (мусульманскому сообществу) они также призвали отнестись с пониманием к тому, что некоторые крупные мечети и молельные дома необходимо закрыть для массового посещения во время праздника в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Религиозные деятели еще раз призвали мусульман сделать осознанный выбор и защитить себя и своих родных.

Отметим, что в регионе из-за коронавируса запретили проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек. Однако, с пятницы на субботу около двух тысяч человек прошли традиционный Крестный ход в честь императорской семьи Николая II. Несмотря на запрет проводить официальный Крестный ход, участники Божественной литургии в Храм-на-Крови после окончания службы пошли пешком на урочище Ганина Яма.