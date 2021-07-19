В Екатеринбурге последствия ливня устраняли 137 единиц спецтехники и 89 рабочих

В мэрии считают, что система ливневой канализации в целом справилась с выпавшими осадками Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге накануне, 18 июля, выпало 30 миллиметров осадков, то есть больше трети среднемесячной нормы. Об этом рассказал на совещании со службами благоустройства заместитель Главы Екатеринбурга Алексей Бубнов. Из-за ливня в некоторых районах города затопило улицы.

- По информации специалистов, система ливневой канализации в целом справилась, но были выявлены критические перегрузки, которые пришлось устранять вручную с помощью резервных аварийных бригад, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Всего за прошедшую ночь на улицах города работало 137 единиц спецтехники и 89 дорожных рабочих. Для промывки тротуаров и проезжей части мегаполиса было использовано 1 тысяча 445 кубометров воды.

Также Алексей Бубнов отметил, что на этой неделе ожидаются обильные осадки, поэтому нужно держать ситуацию под контролем и быть готовыми оперативно устранять последствия стихии.

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