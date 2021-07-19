На Уралмаше с дерева сняли енота

енот сбежал от прежних хозяев Фото: группа ВКонтакте ЗооСпас в Екатеринбурге

На Уралмаше, возле дома на Избирателей, 72 сегодня ночью с дерева сняли енота. Зверька заметили местные жители и сообщили о нем зооспасателям. Енот оказался ручным и легко пошел на руки.

- Я снял его с земли телескопической удавкой, когда заявители немного приманили енота колбасой, и он спуститься чуть ниже, - рассказал зооспасатель Евгений Зенков.

Сейчас он находится на передержке. Скорее всего, енотик сбежал от старых хозяев. Их сейчас ищут.

Фото: группа ВКонтакте ЗооСпас в Екатеринбурге

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка