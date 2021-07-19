На Уралмаше с дерева сняли енота

енот сбежал от прежних хозяев Фото: группа ВКонтакте ЗооСпас в Екатеринбурге
На Уралмаше, возле дома на Избирателей, 72 сегодня ночью с дерева сняли енота. Зверька заметили местные жители и сообщили о нем зооспасателям. Енот оказался ручным и легко пошел на руки.
- Я снял его с земли телескопической удавкой, когда заявители немного приманили енота колбасой, и он спуститься чуть ниже, - рассказал зооспасатель Евгений Зенков.
Сейчас он находится на передержке. Скорее всего, енотик сбежал от старых хозяев. Их сейчас ищут.
Фото: группа ВКонтакте ЗооСпас в Екатеринбурге
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