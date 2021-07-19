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Здоровье19 июля 2021 11:18

В Екатеринбурге работает четыре мобильных пункта вакцинации от коронавруса

Рассказываем, где можно поставить прививку сегодня, 19 июля 2021
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Поставить прививку от коронавируса сегодня можно поставить в четырех мобильных пунктах

Поставить прививку от коронавируса сегодня можно поставить в четырех мобильных пунктах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опертаб Свердловской области опубликовал график мобильных пунктов вакцинации от коронавируса. Сегодня, 19 июля, прививку можно поставить в трех торговых центрах и аэропорту.

В мобильный пункт в ТРК «Парк Хаус» можно будет попасть только до двух часов дня. До шести вечера прививочный кабинет развернут будет в ТРЦ «Академический». Еще на час позже закроется мобильный пункт в аэропорту Кольцово. Дольше всех сегодня медики будут работать в ТЦ «МЕГА» - там прививку от коронавируса можно будет поставить до 20:00.

Отметим, что в данных мобильных пунктах можно поставить только первый компонент вакцины. С собой необходимо взять паспорт, полис и СНИЛС.