Фото: предоставлено пресс-службой Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР)

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и ПСБ объединили банкоматную сеть. Теперь клиенты могут вносить и снимать наличные денежные средства в банкоматах обоих банков без дополнительных комиссий.

С присоединением нового участника партнерская сеть УБРиР увеличилась более чем на 1600 банкоматов. Банкоматная сеть ПСБ имеет федеральный масштаб.

На сегодняшний день собственная и партнерская сеть УБРиР насчитывает 6357 устройств в 76 регионах России. Партнерами сети являются Альфа-Банк, Вуз-банк, АкБарс и ПСБ. Объединение банкоматных сетей позволит повысить доступность услуг для клиентов, обеспечив удобный сервис использования банковских карт на всей территории страны