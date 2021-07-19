На Урале число коек для пациентов с COVID-19 увеличено до 8,6 тысячи

Екатеринбург и Свердловскую область накрыла третья волна коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

В Екатеринбурге и Свердловской области с началом третьей волны коронавируса резко выросло число заболевших уральцев.

Из-за этого власти вынуждены развернуть новые койки для тяжелобольных, которым необходимо проходить лечение в медицинских учреждениях. За прошедшие две недели в больницах развернули еще 1 тысячу коек для пациентов. Таким образом, на Среднем Урале сейчас развернуто 8,6 тысяч больничных коек для пациентов, из которых 850 – реанимационные. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Так, 80 дополнительных мест появилось в медицинском центре «Бонум» в Екатеринбурге в отделениях по улице Бардина и Краснокамской. С 50 до 195 увеличено число коек в Серовской городской больницу. Там больных с COVID-19 размещают в роддоме. Рожениц направляют в больницу Краснотурьинска.

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