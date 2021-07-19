В Екатеринбург возвращается жара: синоптики рассказали о погоде на начало недели

Начало недели в Екатеринбурге будет по-летнему жарким Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург возвращается жара. По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, воздух в ближайшие три дня будет прогреваться до +30 градусов. Однако жара не будет такой сильной, как в начале лета - временами солнце будут скрывать тучи.

Сегодня, в понедельник, 19 июля, день пройдет без существенных осадков. Столбики термометров покажут от +25 до +27 градусов.

Завтра, во вторник, 20 июля, в дневное время пройдет небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до +28, +30 градусов.

В среду, 21июля, синоптики обещают кратковременный дождь. Температура воздуха будет держаться такая же, как во вторник - +28, +30 градусов.