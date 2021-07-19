В Екатеринбурге приставы, арестовывая Audi за долги хозяйки, обнаружили в нем неплательщика алиментов

Иномарку увезли на спецстоянку Фото: отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге судебные приставы нашли автомобиль Audi A4, разыскиваемый из-за долгов владелицы. Женщина не выплатила вовремя кредит на сумму 640 тысяч рублей.

- Исходя из свидетельских показаний, автомобиль был передан в пользование третьему лицу и указано местонахождение автомобиля - его видели в Верхней Пышме. В отношении транспортного средства составлен акт описи и ареста имущества автомобиль изъят и передан на ответственное хранение специализированной организации, - рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области.

За рулем машины находился родственник должницы. Кроме того, во время ареста автомобиля в том же автомобиле приставы обнаружили должника по алиментам. Его задолженность перед ребенком составила свыше 130 тысяч рублей. Его доставили в отделение судебных приставов, где вручили предупреждение об уголовной ответственности по статье 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей).