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Общество19 июля 2021 7:04

Екатеринбуржцы пожаловались на взрослых посетителей Шарташского лесопарка, качающихся на качелях

Директор парка призвал сообщать о них в полицию
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Директор парка призвал сообщать о взрослых, ломающих качели, в полицию Фото: скриншот с видео

Директор парка призвал сообщать о взрослых, ломающих качели, в полицию Фото: скриншот с видео

Жители Екатеринбурга пожаловались на взрослых посетителей Шарташского лесопарка, развлекающихся на детской площадке. Видео резвящихся горожан на качелях, явно предназначенных только для детей, опубликовал на своей странице в Facebook директор парка Артур Зиганшин.

- Хорошая погода и зачастую алкоголь и вот уже великовозрастный детина лезет на детскую площадку порезвиться, - написал он в соцсети. - Уважаемые посетители Шарташского лесопарка! Детские площадки не рассчитаны на вес взрослого человека, спасибо за понимание.

Директор парка написал также, что качели, карусели и горки после катания на них взрослых приходят в негодность, и призвал свидетелей подобных случаев сообщать в полицию.

В Шарташском лесопарке взрослые ломают детские качели
Видео: страница в Facebook Артура Зиганшина