В Полевском завершили поиски 14-летней пропавшей девочки

Девочку искали как добровольцы и неравнодушные люди, так и местный отдел МВД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Полевском добровольцы поискового отряда «Прорыв» завершили поиски 14-летней Анастасии Медведевой, которая пропала 15 июля. Девочку искали как добровольцы и неравнодушные люди, так и местный отдел МВД.

- Найдена. Жива. Обстоятельства происшествия уточняются - коротко прокомментировали в отряде «Прорыв».

Напомним, в Екатеринбурге сотрудники отдела полиции №15 и волонтеры поискового отряда «Прорыв» занимаются поисками 17-летнего Александра Михайлова, который перестал выходить на связь 16 июля.

У парня, пропавшего на Уралмаше, худощавое телосложение, светло-русые волосы, короткая прическа. Отличительная особенность – татуировка в виде цветка розы на шее, на левом предплечье татуировка в виде текста. Рост 172 сантиметра.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефону 356 42 15, - говорят в отряде «Прорыв».

Также можно передать информацию руководителю отряда Наталии по телефону 8 900 044 0220.