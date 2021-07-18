В Свердловской области пара пенсионеров потеряла больше двух миллионов, поверив мошенникам

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража» Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Свердловском поселке городского типа Шале пара пожилых людей потеряла больше двух миллионов рублей, поверив телефонным мошенникам. Пенсионеры пришли в полицию и рассказали, что накануне им позвонил неизвестный и сообщил, что с их счетов пытаются снять все деньги. Им посоветовали перевести сбережения на защищенные счета.

- Дедушка и бабушка поспешили в банк и в течение двух дней совершали переводы неизвестному лицу, в общем, они перевели 2 миллиона 154 тысячи рублей. А на все вопросы в банке они отвечали, что деньги они переводят племяннику, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Позже, когда мошенники перестали выходить на связь, пенсионеры заподозрили, что их обманули, и обратились в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье «Кража».