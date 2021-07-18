Столбики термометров поднимутся до 32 градусов: начало рабочей недели на Урале будет жарким

Со среды по пятницу ежедневно ожидаются небольшие дожди и грозы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начало рабочей недели в Свердловской области и Екатеринбурге будет жарким. Синоптики предупреждают горожан, что в понедельник и во вторник столбики термометров поднимутся до 29 градусов. При этом в первый день недели с утра пройдет небольшая гроза.

Ждать после этого похолодания не приходится, оставшиеся дни температура будет держаться на отметке около 30-32 градусов, со среды по пятницу ежедневно ожидаются небольшие дожди и грозы.

Напомним, что с 30 апреля 2021 года на территории всей Свердловской области введен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев. Это значит, что на Среднем Урале запрещено пользоваться открытым огнем, жечь мусор, сухую траву, разводить костры.