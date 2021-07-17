На Уралмаше из полыхающего дома спасли двух детей

Огонь уничтожил дом и надворные постройки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

17 июля в 14 часов на пульт спасателей МЧС в Екатеринбурге поступила информация о том, что на Уралмаше горит частный дом и прилегающие к нему строения по улице Народного фронта.

- На площади 152 квадратных метров горел частный жилой дом, повреждены кровля, перекрытие, перегородки и внутренняя отделка, - рассказывают в пресс-службе МЧС.

На место тушения оперативно выехали спасатели – 12 человек личного состава и 4 единицы спасательной техники. Из огня спасли двух детей, для этого понадобились спасательные устройства.

В 14:52 огонь удалось локализовать, а в 15:17 – ликвидировать. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 18:50. Никто из людей не пострадал.