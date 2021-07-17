В Екатеринбурге самолет прервал полет из-за возможного столкновения с птицей

Инцидент произошел в екатеринбургском аэропорту "Кольцово"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента с пассажирским лайнером, который прервал полет после возможного столкновения с птицей. Инцидент произошел в субботу, 17 июля, в 8:30 по местному времени.
- Командир воздушного судна B-737 авиакомпании «Победа», выполняющего рейс DP-340 по маршруту «Екатеринбург-Сочи», принял решение прервать взлет из-за возможного столкновения с птицей, - рассказывают в пресс-службе Свердловской транспортной прокуратуры.
По итогам проведенного в аэропорту «Кольцово» осмотра пассажирского лайнера повреждений не обнаружено, после этого, в 9:25 рейс был отправлен по маршруту.
В пресс-службе аэропорта "Кольцово" факт столкновения с птицей не подтвердили.
- Проведенная проверка не выявила факта столкновения с птицей, - рассказали в уральской воздушной гавани.
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