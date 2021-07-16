В Свердловской области составлено 55 тысяч протоколов на безмасочников в транспорте

Маска в транспорте пока обязательна Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с начала пандемии проверили более 100 тысяч автобусов, троллейбусов и трамваев. За несоблюдение масочного режима составлено более 55 тысяч протоколов. Об этом сообщил губернатор области Евгений Куйвашев, отвечая на вопросы в Instagram.

- Люди устали, это понятно. Но не соблюдать меры безопасности – особенно сейчас – недопустимо. Вирус, совершенно очевидно, в эту волну еще более агрессивен, резюмировал Куйвашев.

Сейчас в Екатеринбурге ответственные лица за несоблюдение масочного режима продолжают составлять административные протоколы.

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