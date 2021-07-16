Развитие регионов остается одним из главных направлений внутренней политики России

Вопросы перспектив развития регионов России обсудили представители научного сообщества из Италии, США, Германии, Швейцарии, Великобритании и Нидерландов. Фото: пресс-служба Уральского института управления

Развитие регионов продолжает оставаться одним из главных направлений внутренней политики России. Этот вывод подчеркнули ведущие российские и зарубежные эксперты по итогам первого дня Международной научно-практической конференции «Региональное развитие до и после пандемии», проходящей в эти дни в Президентской академии в Москве.

В рамках мероприятия эксперты Академии и ведущие ученые из разных стран обсудили приоритеты пространственного преобразования России, происходящие изменения в развитии регионов, влияние пандемии на экономику агломераций, пространственное поведение населения и другие.

Помимо реализации региональных программ в настоящее время в России наблюдается тенденция к трансформации отдельных крупных городов и городских агломераций, особенно в условиях пандемии.

Наряду с российскими учеными и представителями органов власти субъектов Российской Федерации вопросы перспектив развития регионов России обсудили представители научного сообщества из Италии, США, Германии, Швейцарии, Великобритании и Нидерландов.

Открывая конференцию, ректор РАНХиГС Владимир Мау подчеркнул важность единой экспертной площадки для обмена передовым опытом и обсуждения актуальных проблем социально-экономического развития научным, экспертным сообществом и государственной властью.

Конференция стала продолжением серии научных мероприятий, проводимых Президентской Академией с начала 2021 года с участием представителей академического научно-исследовательского сообщества, региональных органов власти, международных экспертов. Основной целью этой работы Академии являются поддержка и активное проведение фундаментальных и прикладных исследований в интересах развития научного потенциала страны, организация глобально конкурентоспособных научных исследований, а также экспертное сопровождение органов государственного управления.