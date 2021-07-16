В Екатеринбурге школу обязали заплатить за травлю школьника

В инцидент вмешалась в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге суд обязал выплатить ученику школы №163 15 тысяч рублей за травлю со стороны одноклассников.

Инцидент произошел в декабре 2019 года, когда пятиклассник получил серьезные травмы в драке с одноклассниками. Врачи ДГКБ №9 зафиксировали у ребенка ушибы головы, брюшной стенки и колена. Полиция вынесла школе предупреждение, однако, через месяц после драки школьник снова получил травмы – его толкнула одноклассница.

В июне 2020 года мама школьника обратилась в прокуратуру, посчитав, что классный руководитель не способствовал разрешению конфликта. Женщина рассказала, что ученики класса матерятся, дерутся, но такое поведение никто не пресекает.

В итоге со школы взыскали компенсацию морального вреда - 15 тысяч рублей, сообщили в пресс службе Свердловского областного суда.

Школа с этим решением не согласилась, аргументируя это тем, что одна из драк произошла на улице. В Свердловском областном суде решение первой инстанции оставили без изменений, и решение вступило в законную силу.