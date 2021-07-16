Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге изменились сроки закрытия на ремонт улиц Айвазовского и Циолковского. Это связано с согласованием отключения газопровода высокого давления. Известно, что автомобилисты не смогут попасть на улицу Айвазовского с 23 августа по 12 сентября, а на улицу Циолковского – с 13 сентября по 3 октября.

- Объезды предусмотрены по улицам Московской, Циолковского, Серова и Николая Островского с 23 августа по 12 сентября. С 13 сентября по 3 октября 2021 года по улицам Московской, Щорса, Айвазовского и Николая Островского, - отмечают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также в администрации напомнили, что все сведения о действующих перекрытиях в уральской столице опубликованы на официальном портале Екатеринбурга.