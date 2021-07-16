В Нижнем Тагиле за полгода произошло 15 ДТП, в которых пострадало 8 детей

Рейды проводили на улицах Нижнего Тагила и в пригородах Фото: Лев ИСТОМИН

15 июля в Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД провели массовые рейды, проверяя водителей, которые возят детей на автомобилях. Стражи порядка обращали внимание на наличие детских кресел и креплений.

По последним данным с начала года 867 водителей пойманы на перевозке детей с нарушениями. Всего за полгода в Нижнем Тагиле произошло 15 ДТП, в которых пострадали 8 детей.

Отметим, что регулярно подобные рейды проводятся по области. Чаще всего по статистике дети попадают в аварии с тяжелыми последствиями на трассах.

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