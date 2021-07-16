В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

В Свердловскую область снова придет непогода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первый выходной день Свердловскую область накроет непогода - спасатели МЧС объявили о штормовом предупреждении. По прогнозам синоптиков, в субботу, 17 июля в регионе ожидаются грозы и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

- Главное управление МЧС России по Свердловской области просит граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения в период штормового предупреждения, - рассказали спасатели.

В МЧС напомнили, что во время грозы дома нужно закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Во время ударов молнии не стоит близко походить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Кроме того, желательно отключить электроприборы.

Если во время грозы вы оказались на водоеме, то постарайтесь покинуть его как можно скорее - отойдите от берега и не прячьтесь под одинокими высокими деревьями. Автомобилистам стоит переждать непогоду на обочине или на автостоянке.

О происшествиях сообщайте по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

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