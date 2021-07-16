В Екатеринбурге пройдет чемпионат Европы по парусному спорту

ЧЕ пройдет с 17 по 22 августа 2021 года в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге готовятся к Чемпионату Европы по парусному спорту в дисциплине «Матчевые гонки».

Чемпионат проведут на акватории Верх-Исетского с 17 по 22 августа 2021 года. Предварительно в нем примут участие 16 экипажей.

Сейчас через госзакупки ищут исполнителя спортивного мероприятия, который по условиям контракта предоставит участникам спортивную яхты и катера разной мощности, оборудованием и обеспечит местами для комфортного проживания с трехразовым питанием на протяжении шести суток.

На организацию ЧЕ-2021 по парусному спорту выделили 6 миллионов рублей из областного бюджета.